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وزير بريطاني يتراجع عن تصريحاته حول إقدام بعض قدامى المحاربين على الانتحار بأفغانستان

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وزير بريطاني يتراجع عن تصريحاته حول إقدام بعض قدامى المحاربين على الانتحار بأفغانستان وزير بريطاني يتراجع عن تصريحاته حول إقدام بعض قدامى المحاربين على الانتحار بأفغانستان

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قال جيمس هيبي وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة، الإثنين، إنه أخطأ عندما قال إن بعض الجنود البريطانيين السابقين انتحروا بسبب الغضب من الانسحاب الذي قادته الولايات المتحدة من أفغانستان، بحسب رويترز.

وأضاف «هيبي» لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، الإثنين، أنه «في الواقع، الأمر الذي كنت أشير إليه كان غير دقيق... نبحث بعناية شديدة فيما إذا كان إقدام أحدهم على الانتحار في الأيام القليلة الماضية صحيحًا».

وفي وقت سابق، قال هيبي لشبكة «سكاي نيوز» إن «بعض قدامى المحاربين البريطانيين في أفغانستان انتحروا بسبب الضرر النفسي الشديد الذي تعرضوا له جراء الانسحاب الفوضوي للقوات التي قادتها الولايات المتحدة وانتصار حركة طالبان»، ونفى متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن يكون محاربين قدامى قد انتحروا بسبب الانسحاب.

المصرى اليوم

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