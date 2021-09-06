تعيين 7 قيادات جديدة في جامعة العريش

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أصدر الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، الإثنين، قرارًا بتعيين 7 قيادات في كليات الجامعة.

وقرر رئيس الجامعة تعيين الدكتور أحمد معوض عبدالهادي وكيلاً لكلية الاقتصاد لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان عبدالعال لطفي وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا.

كما قرر رئيس الجامعة تعيين الدكتور، محمد السيد على عبدالعال وكيلاً لكلية الاداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم سلامه صالح وكيلاً للكليه لشئون تنمية البيئة وخدمه المجتمع، والدكتور محمد فوزى مصطفى وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما شمل القرار تعيين كلا من الدكتور، أمير حسن سليمان منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور، اسعد إبراهيم الترباني مشرف عام الأنشطة الرياضية بالجامعة.