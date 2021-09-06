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الاتحاد الأرجنتيني يدين تعليق مباراة التانجو مع البرازيل في تصفيات

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الاتحاد الأرجنتيني يدين تعليق مباراة التانجو مع البرازيل في تصفيات كأس العالم الاتحاد الأرجنتيني يدين تعليق مباراة التانجو مع البرازيل في تصفيات

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أصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بيانًا، يدين فيه تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين، التي كان مقرر لها امس الأحد، في إطار التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وأتى تأجيل المباراة بعد دخول مسؤولين من وكالة الصحة البرازيلية الملعب، للمطالبة بخروج لاعبي الأرجنتين الناشطين في البريميرليج، بدعوى ضرورة تواجدهم في الحجر الصحي.

وعن ذلك، قال الاتحاد الأرجنتيني: «يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن عدم ارتياحه الشديد، لقرار تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين في ساو باولو».

وأضاف: «ومثل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، شعر الاتحاد الأرجنتيني أيضًا بالمفاجأة من تصرف وكالة الصحة بعد بدء المباراة».

وأردف: «يجب العلم أن وفد الأرجنتين يتواجد على الأراضي البرازيلية، منذ الساعة الثامنة من صباح يوم 3 سبتمبر، وفقًا لجميع البروتوكولات الصحية التي أقرها كونميبول في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022».

وتابع: «بعد صدور تقرير كونميبول وحكم المباراة، سيتم إرسال المعلومات إلى الجهات المختصة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفقًا للوائح الحالية».

وأتم الاتحاد الأرجنتيني: «لا يجب أن تمر كرة القدم بمثل هذه التجارب، التي تؤثر على المسابقات المهمة».

المصرى اليوم

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