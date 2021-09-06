أدنوك تعتزم الإدراج في بورصة أبوظبي

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قالت أدنوك للحفر يوم الاثنين إنها تنوي الإدراج في بورصة أبوظبي، فيما ستبيع شركتها الأم بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حصة لا تقل عن 7.5 % في طرح عام أولي.

ويعد هذا ثاني طرح عام لشركة مملوكة لعملاق النفط في أبوظبي بعد أن أدرجت في عام 2017 شركة أدنوك للتوزيع وهي أكبر مشغل لمحطات البنزين بالإمارات.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات لدى الظبي كابيتال “الإدراج الناجح لأدنوك للتوزيع والطريقة الذي زاد بها سعر السهم تدريجيا… حتى دخوله إلى (مؤشر) إم.إس.سي.آي إي.إم.آي خارطة طريق مؤكدة النجاح سيعتقد جميع المستثمرين أن أدنوك للحفر ستتبعها أيضا”.

وجمعت شركتا النفط الخليجيتان العملاقتان أدنوك وأرامكو السعودية المال من مستثمرين من الخارج في السنوات الأخيرة لتنويع مصادر الدخل في اقتصاديهما المعتمدين على النفط.

وأُدرجت أرامكو السعودية في أواخر 2019، وجمعت 29.4 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي في العالم.

وقالت أدنوك للحفر في بيان إن أدنوك تحتفظ بالحق في زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل تسعيره.

وتملك أدنوك 95 بالمئة من أكبر شركة للحفر في الشرق الأوسط، فيما تملك الحصة المتبقية البالغة خمسة بالمئة بيكر هيوز، والتي جرى تقييم الحصة التي اشترتها في 2018 عند 11 مليار دولار.

ومن المتوقع طرح وإدراج الأسهم في البورصة حاليا في أكتوبرز

وقال البيان إن تاريخ بدء الطرح ونطاق السعر من المتوقع الإعلان عنهما في 13 سبتمبر ، وإن سعر الطرح النهائي سيُحدد في 27 سبتمبر.

وباعت أدنوك، التي تورد تقريبا ثلاثة بالمئة من الطلب العالمي على النفط، حصصا في أنشطة للبنية التحتية لخطوط أنابيب وللتكرير إلى شركات ومستثمرين عالميين في إطار استراتيجية تحول كشفت عنها النقاب منذ أكثر من أربع سنوات.

وقالت أدنوك للحفر إنها ستستفيد من خطط أدنوك لزيادة طاقة إنتاج النفط إلى خمسة ملايين برميل يوميا، من نحو أربعة ملايين برميل يوميا حاليا، وإنتاج مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز غير التقليدي بحلول 2030.

وتخطط أدنوك في وقت لاحق من العام الحالي لطرح فرتيجلوب، وهي مشروع مشترك للأسمدة مع أو.سي.آي المنتجة للبتروكيماويات والمدرجة في هولندا، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات لتعزيز عمليات الإدراج بسوق الأسهم عبر تشجيع الكيانات الحكومية على تسييل أصولها.