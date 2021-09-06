٦١ ألف برميل بترول خام متوسط انتاج شركة خليج السويس يوميا

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قال المهندس محمد المليجي رئيس شركة خليج السويس ان أهم نتائج اعمال شركته شملت تحقيق متوسط معدلات انتاج بلغ نحو أكثر من ٦١ ألف برميل يوميا، وبلغ عدد الآبار الجديدة التى تم حفرها ٧ آبار، وتم وضع أحدث هذه الابار على الانتاج مؤخراً في الربع الاول من العام المالي الحالي بمعدل انتاج ألف برميل زيت خام يوميا، كما قدر إجمالى النفقات الاستثمارية بأكثر من 400 مليون دولار.

وأضاف خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول أنه في إطار استمرار الجهود لتعزيز فرص واعدة للاستكشاف بخليج السويس، فقد تم الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية لنحو ٢٠٠ كم٢ في منطقة غرب المرجان. وجارى الانتهاء من المسح السيزمي لنحو ٣٤٥ كم اخري بقاع البحر.

وتباشر جابكو حالياً تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بخليج السويس تماشيا مع قانون البيئة المصري وفي إطار تعظيم الاستدامة كمحور اساسي للعمليات والأنشطة البترولية بخليج السويس.

حضر اعمال الجمعية كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل اول الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس على الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، وماركو روتوندى مدير عام شركة ايوك مصر التابعة لمجموعة إينى الإيطالية.