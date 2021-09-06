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اليوم ..الحكم على 5 متهمين ب«خلية الساحل الإرهابية»

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اليوم ..الحكم على 5 متهمين ب«خلية الساحل الإرهابية» اليوم ..الحكم على 5 متهمين ب«خلية الساحل الإرهابية»

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأثنين، الحكم على 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية متفجرات الساحل» والمتهمين فيها باستهداف المنشآت الشرطية.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض من تأسيسها استهداف المؤسسات العامة والعاملين فيها، إضافة إلى القيام بعمليات إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

كما وجهت النيابة للمتهمين الشروع في استعمال عبوات مفرقعة لتعريض حياة المواطنين للخطر.

المصرى اليوم

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