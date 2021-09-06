التوسع في المدفوعات الالكترونية لتعزيز الشمول المالي و تحقيق التحول الرقمي

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ارتفعت عمليات الدفع الإلكترونى باستخدام المحافظ الإلكترونية بعد الاتجاه نحو الشمول المالى ورصد تقرير حديث لجهاز تنظيم الاتصالات زيادة عدد المحافظ الإلكترونية ليصل عددها لنحو 16.3 مليون محفظة خلال الفترة ما بين يناير ويونيو الماضيين.

وجاءت التحويلات فى مقدمة الخدمات عبر المحافظ الالكترونية والتى تستخدم فى تحويل مبالغ مالية من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة إلكترونية أخرى من محافظ الهاتف المحمول بنسبة بلغت 43% من إجمالى عدد العمليات، تليها عمليات الإيداع والسحب النقدى من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، ويتم ذلك بشكل مباشر إما عن طريق منافذ تقديم الخدمة لشركات المحمول، أو ماكينات الصراف الآلى للبنوك بنسبة بلغت 30% من إجمالى عدد العمليات، ثم شحن رصيد (المحمول/الإنترنت)، أى شحن رصيد الهاتف المحمول أو دفع فاتورة الإنترنت بقيمة مالية تُخصم من رصيد المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بنسبة بلغت 20% من إجمالى عدد العمليات.

ياتي هذه في الوقت الذي تسعي فيه الدولة الي تحقيق الشمول المالي و التحول الي الاعتماد علي المدفوعات الالكترونية بصورة اكبر سواء في الخدمات الحكومية و كل التعاملات اليومية و اتجهت الشركات الي توفير امكانيات الدفع الالكتروني الي التجار و قالت "الجمعية للتكنولوجيا المالية" المنصة المتخصصة في تقدیم خدمات الادخار والاقراض الدوري انه تم الاتفاق مع "الاهلي ممكن" لحلول المدفوعات الإلكترونية من أجل تعزيز فكرة الجمعية الإلكترونية وتقديم خدمات قيمة مضافة للتجار .

وأكد سمير أبو هاشم ، العضو المنتدب لشركة الأهلي ممكن، أن هذا التعاون يمثل طفرة فى استخدام التكنولوجيا المالية للوصول الى ملايين المصريين اذ يستطيع حاليا أكثر من ٤٠ الف تاجر استخدام منظومة الاهلى للانضمام الي جمعيات مختلفة وتوظيف العائد فى زيادة نشاطهم عن طريق ممكن.

وأوضح أبو هاشم ان الهدف الوصول لملايين العملاء ودفع الاقساط والحصول على أدوار في إطار سعيها لدعم خطط الحكومة نحو الشمول الرقمي ورؤية مصر 2030

ومن جانبه ،قال أحمد عابدين مؤسس الجمعية، أن هذا الاتفاق ياتي في اطار مد مظلة الشمول المالي، موضحا أن معظم التجار يعتمدون بالفعل علي الجمعيات المالية التقليدية لشراء البضائع الا انه حان الوقت لنقل هذه الجمعيات بطريقة الكترونية سلسة واكثر فاعلية من خلال شبكة الاهلي ممكن"

وتابع قائلاً: " نستهدف اشراك التجار في دوائر جمعياتنا، كونهم اكثر الفئات دارية بسلوك عملاءهم وقدراتهم المالية والذي يسهل من عملية الاستعلام الائتماني من طرفنا"

و تتيح المنصة التمويل المتبادل بين الأفراد تحت مسمي الجمعيات المالية حيث يمكن للمستخدمين الاشتراك في جمعيات مع مستخدمين أخرين لديهم امكانيات إدخارية متطابقة في دوائر عامة.

كما يتيح التطبيق أيضاً تيسير عمليات الدفع الإلكتروني، فضلًا عن امتلاكه سوقًا مدمجًا يمكن المستخدمين من الوصول الي منتجات مخفضة السعر كبديل للقبض النقدي.