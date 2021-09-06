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بعد تعادل أمام الجابون .. العسيلي: «عقلية تدريبية هتودينا ورا الشمس»

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بعد تعادل مصر أمام الجابون .. العسيلي: «عقلية تدريبية هتودينا ورا الشمس» بعد تعادل أمام الجابون .. العسيلي: «عقلية تدريبية هتودينا ورا الشمس»

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علق المغني محمود العسيلي على تعادل المصري مع نظيره الجابوني 1/1، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات في قطر 2022.

وكتب العسيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة، «تويتر»: «منتخب للأسف كارثة وباينة من ماتش أنجولا.. عقلية تدريبية عقيمة هتودينا ورا الشمس».

وأضاف في تدوينة أخرى: «خط نص منتخب مصر كارثي.. فاكرين محمد شوقي وحسني عبدربه وأحمد حسن كانوا عاملين إزاي، وقام بتفعيل هاشتاج حسام البدري في آخر التدوينة».

والتقى المنتخب الوطني مع منتخب الجابون على استاد فرانسفيل بالعاصمة ليبرفيل، في إطار مواجهات الجولة الثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

المصرى اليوم

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