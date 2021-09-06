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علق المغني محمود العسيلي على تعادل المنتخب المصري مع نظيره الجابوني 1/1، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

وكتب العسيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة، «تويتر»: «منتخب مصر للأسف كارثة وباينة من ماتش أنجولا.. عقلية تدريبية عقيمة هتودينا ورا الشمس».

وأضاف في تدوينة أخرى: «خط نص منتخب مصر كارثي.. فاكرين محمد شوقي وحسني عبدربه وأحمد حسن كانوا عاملين إزاي، وقام بتفعيل هاشتاج حسام البدري في آخر التدوينة».

والتقى المنتخب الوطني مع منتخب الجابون على استاد فرانسفيل بالعاصمة ليبرفيل، في إطار مواجهات الجولة الثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.