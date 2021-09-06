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قال مختار مختار المدير الفني لغزل المحلة، إن تعادل منتخب مصر أمام الجابون، جيد في مشوار الفراعنة، بتصفيات كأس العالم 2022، وستكون نقطة صدارة مجموعة الفراعنة بالتصفيات.

وأضاف مختار، في تصريحات تليفزيونية، أن أداء منتخب مصر كان باهتًا أمام الجابون، خاصة وأنه لم يخوض فترة إعداد طوال الفترة الماضية، فضلًا عن الإعداد الإداري لبطولة الدوري الذي كان صعبًا للغاية.

وتابع أن مجموعة اللاعبين بمنتخب مصر، غابوا عن حالتهم الطبيعية، بخلاف أن هناك أسباب كثيرة للغاية، أدت لهذا الأداء الباهت الذي يظهر به منتخبنا الوطني، مضيفًا «تجمع المنتخب كان مهمًا ومطلوبًا لانسجام اللاعبين مع بعضهم وبناءً عليه يختار التشكيل الذي سيخوض به مبارياته، لكن لم يحدث ذلك».

وانتقد مختار مختار، التصرف «السلبي» الذي قام به مصطفى محمد، عقب هدف التعادل الذي سجله في شباك الجابون، خاصة وأنه يؤثر بالسلب على مجموعة اللاعبين، مشيرًا إلى أن فوز مصر في المباراتين المقبلتين سيزيد من فرص مصر في التأهل متصدرًا عن مجموعته.