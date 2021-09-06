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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، غير مقنع للجماهير المصرية.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«حسام البدري حتى الأن غير مقنع للجماهير المصرية، المنتخب مالوش أي شكل منذ تولي، البدري، المسئولية الفنية، ولكن كان الأهم هو أن المنتخب يحقق الفوز».

وأضاف :«الأداء في مباراة الجابون، كان سيئًا، ونجحنا في خطف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة»، موضحًا :«البدري، مش مقنع للجماهير فقط بل للاعبي المنتخب، كلنا رأينا رد فعل مصطفى محمد، بعد إحراز هدف التعادل، اللاعب مش مقتنع أنه يجلس على مقاعد البدلاء، ويشارك في أخر 10 دقائق».

وأكمل :«المدرب الذي يوصل اللاعب أن يعترض عليه بتلك الطريقة، يبقى اللاعب ليس مقتنع به».