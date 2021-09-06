أخبار عاجلة

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حمادة أنور: البدري غير مقنع للاعبي

Print
حمادة أنور: البدري غير مقنع للاعبي المنتخب حمادة أنور: البدري غير مقنع للاعبي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، غير مقنع للجماهير المصرية.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«حسام البدري حتى الأن غير مقنع للجماهير المصرية، مالوش أي شكل منذ تولي، البدري، المسئولية الفنية، ولكن كان الأهم هو أن المنتخب يحقق الفوز».

وأضاف :«الأداء في مباراة الجابون، كان سيئًا، ونجحنا في خطف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة»، موضحًا :«البدري، مش مقنع للجماهير فقط بل للاعبي المنتخب، كلنا رأينا رد فعل مصطفى محمد، بعد إحراز هدف التعادل، اللاعب مش مقتنع أنه يجلس على مقاعد البدلاء، ويشارك في أخر 10 دقائق».

وأكمل :«المدرب الذي يوصل اللاعب أن يعترض عليه بتلك الطريقة، يبقى اللاعب ليس مقتنع به».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق

سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق

أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس

أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس

عواد يقترب من البقاء مع الزمالك

عواد يقترب من البقاء مع الزمالك

مران الزمالك.. أوباما يخوض تدريبات خاصة

مران الزمالك.. أوباما يخوض تدريبات خاصة