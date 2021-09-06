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بعد 4 أشهر من تقليصها.. بنوك تعيد مدة التمويل العقاري لـ25 عامًا

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بعد 4 أشهر من تقليصها.. بنوك تعيد مدة التمويل العقاري لـ25 عامًا بعد 4 أشهر من تقليصها.. بنوك تعيد مدة التمويل العقاري لـ25 عامًا
التمويل ستكون انعكاساته إيجابية بدلاً من الرفع وذلك منعًا للمخاطر

بعد 4 أشهر من تقليصها.. بنوك تعيد مدة التمويل العقاري لـ25 عامًا

أعادت بنوك محلية مجددًا فترة سداد التمويل العقاري المدعوم لمستفيدي وزارة الإسكان إلى 25 عامًا. جاء ذلك بعد أربعة أشهر فقط من تقليصها إلى 20 عامًا.

وتفصيلاً، كانت سنوات التمويل العقاري تصل مدتها في السابق إلى 30 عامًا غير أنه تم تقليصها إلى 25 عامًا قبل أن تخفضها بنوك إلى 20 عامًا كحد أعلى في رمضان الماضي، وعادت مجددًا لرفع المدة إلى 25 سنة.

ويرى اقتصاديون أن خفض سنوات التمويل العقاري ستكون انعكاساته إيجابية بدلاً من الرفع؛ وذلك منعًا للمخاطر، ولتقليص المساكن. مشيرين إلى أن الرفع يعني الحصول على تمويل أعلى، وسنوات أطول، وهو الأمر الذي يتسبب في رفع الأسعار بدلاً من كبحها.

وبيَّن مصدر لـ"سبق" من أحد البنوك أن القرار يشمل فقط مستفيدي القرض المدعوم المقدَّم من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وأنه سيتم وفق شروط.

يُذكر أن القرض العقاري المدعوم يقدِّم قرضًا حسنًا بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 %، وذلك عبر حلول تمويلية وسكنية، تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفر عـددًا مـن الخيـارات السـكنية، منها: البنـاء الذاتـي، شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك عبر أكثر من 17 جهة تمويلية معتمدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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