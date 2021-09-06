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القبض على عامل قتل شابا بسبب خلافات مالية في الجيزة

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القبض على عامل قتل شابا بسبب خلافات مالية في الجيزة القبض على عامل قتل شابا بسبب خلافات مالية في الجيزة

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تمكنت شرطة مباحث الجيزة القبض على عامل بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهما بمنطقة منشأة القناطر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كان قسم شرطة منشأة القناطر، تلقت بلاغا من المستشفى بمصرع شاب لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى بسبب التعدي عليه بالضرب، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم تشكيل فريق لضبط مرتكبي الواقعة. بإجراء التحريات توصلت الأجهزة الأمنية لهوية المتهم وتم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالتعدي بالضرب على المجني عليه بسبب خلافات مادية بينهما، مما أسفرعن مقتله.

المصرى اليوم

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