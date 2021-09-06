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العراق.. مقتل قيادي بالحشد الشعبي في انفجار عبوة ناسفة شمال بابل

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العراق.. مقتل قيادي بالحشد الشعبي في انفجار عبوة ناسفة شمال بابل العراق.. مقتل قيادي بالحشد الشعبي في انفجار عبوة ناسفة شمال بابل
قُتل وأصيب عدد من قوات الشرطة في اشتباكات مع عناصر من داعش بكركوك

العراق.. مقتل قيادي بالحشد الشعبي في انفجار عبوة ناسفة شمال بابل

أفادت قناة النجباء العراقية، الأحد، بمقتل قيادي في الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في منطقة جرف النصر شمال بابل.

وتفصيلاً، أشارت القناة إلى إصابة اثنين من مقاتلي اللواء 47 التابع للحشد الشعبي في الانفجار.

وقالت قناة العهد الفضائية إن القيادي هو حسن كريم حسن قائد عمليات الجزيرة للحشد الشعبي بمنطقة العويسات في جرف النصر.

وفي تطور سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأحد، مقتل وإصابة عددٍ من قوات الشرطة الاتحادية بعد اشتباكها مع عناصر من تنظيم داعش في محافظة كركوك، حسب العربية نت.

وقالت الخلية في بيان مقتضب على "تويتر" إن الاشتباكات وقعت في قاطع ناحية الرشاد بالمحافظة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأشار مصدر أمني، الأحد، إلى ارتفاع حصيلة هجوم تنظيم داعش على الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك إلى 12 ضحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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