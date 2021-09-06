محلل سياسي: فيلم «السائح» يكشف الحرب ضد الإرهاب في أفريقيا الوسطى

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بعد الهزيمة الساحقة التي لحقت بتنظيم داعش الإرهابي، لاتزال التهديدات الإرهابية في سوريا والدول المجاورة لها تأخذ على محمل الجد، وذلك لأن تنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة، عملت على الإبقاء على بعض خلاياها النائمة في بعض الدول، ولا تتحرك هذه الخلايا إلا بأمر من الدول الداعمة لها.

وفي السياق، أكد المحلل السياسي عبدالسلام طه أن سوريا كانت من أكثر الدول التي عانت من إجرام المجموعات الإرهابية المسلحة، مثل («تنظيم داعش»، «جبهة النصرة»، «تحرير الشام») وغيرها من التنظيمات الإسلامية المتطرفة. وقد عملت هذه التنظيمات على نشر الفكر الجهادي والإجرامي ضد الحكومة الشرعية في البلاد. حيث أشار المحلل السياسي إلى أن الجيش العربي السوري نفذ عمليات تحرير المدن من الإرهاب، وقد شاركت قوات الشركة العسكرية الخاصة «فاغنر» في هذه العمليات، ومع الانتهاء من تحرير المدن والبلدات تعود الحياة إلى طبيعتها، مثلما حصل في مدينتي «تدمر» و«دير الزور».

وعقّب عبدالسلام طه على فيلم «السائح» الذي تم عرضه على قناة «لنا»، الذي يُلقي الضوء على عمل الشركة العسكرية الروسية الخاصة «فاغنر» في جمهورية إفريقيا الوسطى، وكيفية تعاملها مع حرب العصابات وخبرتها الميدانية القتالية وأهميتها في محاربة التنظيمات الإرهابية والمُتطرفة التي تعمل على خلق الفوضى والعنف.

وأوضح أن فيلم «السائح» نال إعجاب الشارع السوري والعربي، حيث وصلت نسبة المشاهدات أثناء عرضه إلى أكثر من 100 ألف مشاهد، بالإضافة إلى التعليقات الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأن ما يجري في أفريقيا الوسطى من حرب ودمار ومؤامرات شبيه بما يجري في سوريا. وأضح عبدالسلام أن المتابع السوري أشاد بالدور الكبير للشركة العسكرية الخاصة «فاغنر» التي لاحقت فلول تنظيم داعش الإرهابي للقضاء عليه. حيث أثبتت نجاحها في عمليات التطهير ضد الإرهابيين، من خلال حرب العصابات التي تتقنها وتعاونها الوثيق مع الجهات الرسمية.

يروي الفيلم قصة المُدربين العسكريين الروس في جمهورية أفريقيا الوسطى. ويقوم بإعطاء صورة عن عمل العسكريين الروس على أراضي الجمهورية بتدريب عناصر الجيش الوطني الأفريقي وإحباط خطط المتمردين والإرهابيين المتآمرين على وحدة البلاد. والذين يخرجون من الأدغال على دراجات نارية لإطلاق النار على المدنيين ونهب مراكز الشرطة وإثارة الفوضى من خلال التدمير والحرق والقتل والإغتصاب.

كما يلخص الفيلم بدقة كيف كانت جمهورية أفريقيا الوسطى واحدة من المسارح الرئيسية للحروب، وهي غنية بالموارد الطبيعية، وغير مستقرة سياسياً وتتنافس الجماعات المتمردة مع الرئيس فوستان آرشانج تواديرا وحكومته للسيطرة على البلد منذ الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفي الختام أشار عبدالسلام طه إلى أن فيلم «السائح» ليس فيلماً وثائقياً مملاً، لأنه يحتوي على كل ما يحتاجه المشاهد من لقطات الحروب والمؤامرات السياسية والمعارك، بالإضافة إلى قصته الواقعية التي لا تسمح بتشتيت انتباه المشاهد أثناء العرض.