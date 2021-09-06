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مختار مختار ينتقد مصطفى محمد ويصف أداء الفراعنة بـ«الباهت»

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مختار مختار ينتقد مصطفى محمد ويصف أداء الفراعنة بـ«الباهت» مختار مختار ينتقد مصطفى محمد ويصف أداء الفراعنة بـ«الباهت»

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قال مختار مختار المدير الفني لغزل المحلة إن تعادل منتخب أمام الجابون، جيد في مشوار الفراعنة، بتصفيات 2022، وستكون نقطة صدارة مجموعة الفراعنة بالتصفيات.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أداء منتخب مصر كان باهتًا أمام الجابون، خاصة وأنه لم يخوض فترة إعداد طوال الفترة الماضية، فضلًا عن الإعداد الإداري لبطولة الدوري الذي كان صعبًا للغاية.

وتابع أن مجموعة اللاعبين بمنتخب مصر، غابوا عن حالتهم الطبيعية، بخلاف أن هناك أسبابًا كثيرة للغاية، أدت لهذا الأداء الباهت الذي يظهر به منتخبنا الوطني، مضيفًا «تجمع كان مهمًا ومطلوبًا لانسجام اللاعبين مع بعضهم وبناءً عليه يختار التشكيل الذي سيخوض به مبارياته، لكن لم يحدث ذلك».

وانتقد مختار مختار، التصرف «السلبي» الذي قام به مصطفى محمد، عقب هدف التعادل الذي سجله في شباك الجابون، خاصة أنه يؤثر بالسلب على مجموعة اللاعبين، مشيرًا إلى أن فوز مصر في المباراتين المقبلتين سيزيد من فرص مصر في التأهل متصدرًا عن مجموعته.

المصرى اليوم

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