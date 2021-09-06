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رغم ارتفاع الإصابات.. وزيرة الصحة تكشف عن بشرى سارة بشأن لقاحات كورونا وعدد الوفيات

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رغم ارتفاع الإصابات.. وزيرة الصحة تكشف عن بشرى سارة بشأن لقاحات كورونا وعدد الوفيات رغم ارتفاع الإصابات.. وزيرة الصحة تكشف عن بشرى سارة بشأن لقاحات كورونا وعدد الوفيات

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه جرى تضاعف أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية، إلا أن أعداد الوفيات لم يحدث لها نفس الارتفاع.

وخلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع الآن عبر فضائية «أون إي»، تابعت زايد: هذا الأمر يعود إلى حصول أعداد كبيرة من كبار السن على اللقاحات، إلى جانب أصحاب الأمراض المزمنة، بما شكّل حماية قوية للمجتمع».

وواصلت زايد: الوزارة تتعامل بمرونة كبيرة مع أزمة كورونا ، إذ الوارد إعادة فتح مستشفيات العزل، مشددة على أن طريقة الإدارة تتضمن أيضًا المحافظة على حياة المرضى الآخرين.

المصرى اليوم

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