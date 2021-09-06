وزيرة الصحة: «بدور على العيَّان قبل ما يكون عنده أعراض»

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ردت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على شائعة إعدام بعض اللقاحات لانتهاء فترة الصلاحية الخاصة بها، قائلة: «لم يحدث نهائيا في مصر، ولكنه حدث في بعض الدول الأخرى».

وأضافت الوزيرة، خلال برنامج «كلمة أخيرة» عبر فضائية «أون إي»، أنه تم ضخ ما يقرب من مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا المصري، موضحة أن أعراضه الجانبية مثل أعرض كل اللقاحات.

وأكدت زايد أن معهد ناصر يعد متخصصا في العلاج على أعلى مستوى في التدخلات الطبية والتشخيص.

وأضافت: «كل ما بفتح ملف جديد العبء بيزيد والتحدي والطموحات بتزيد، وبكون حريصة على المحافظة على صحة المواطنين.. وبدور على العيان قبل ما يكون عنده الأعراض».

وتابعت: «لو كان الشعب عنده فيروس سي أو أمراض مزمنة كانت الخسائر البشرية أضعاف الوضع الحالي».