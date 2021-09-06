أخبار عاجلة

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة الصحة: «بدور على العيَّان قبل ما يكون عنده أعراض»

Print
وزيرة الصحة: «بدور على العيَّان قبل ما يكون عنده أعراض» وزيرة الصحة: «بدور على العيَّان قبل ما يكون عنده أعراض»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على شائعة إعدام بعض اللقاحات لانتهاء فترة الصلاحية الخاصة بها، قائلة: «لم يحدث نهائيا في ، ولكنه حدث في بعض الدول الأخرى».

وأضافت الوزيرة، خلال برنامج «كلمة أخيرة» عبر فضائية «أون إي»، أنه تم ضخ ما يقرب من مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا المصري، موضحة أن أعراضه الجانبية مثل أعرض كل اللقاحات.

وأكدت زايد أن معهد ناصر يعد متخصصا في العلاج على أعلى مستوى في التدخلات الطبية والتشخيص.

وأضافت: «كل ما بفتح ملف جديد العبء بيزيد والتحدي والطموحات بتزيد، وبكون حريصة على المحافظة على صحة المواطنين.. وبدور على العيان قبل ما يكون عنده الأعراض».

وتابعت: «لو كان الشعب عنده فيروس سي أو أمراض مزمنة كانت الخسائر البشرية أضعاف الوضع الحالي».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير