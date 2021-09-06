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«10% من الواقع».. وزيرة الصحة تكشف عن أرقام إصابات كورونا المعلنة في أي نظام صحي

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«10% من الواقع».. وزيرة الصحة تكشف عن أرقام إصابات كورونا المعلنة في أي نظام صحي «10% من الواقع».. وزيرة الصحة تكشف عن أرقام إصابات كورونا المعلنة في أي نظام صحي

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قالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد إن، أرقام الإصابات المعلنة لفيروس كورونا في أي نظام صحي بالعالم، لا تزيد عن 10% من الواقع.

وخلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع الآن عبر فضائية «أون إي»، تابعت زايد: 100% من حالات دلتا بلس لم يحتاجوا إلى المستشفيات.

وواصلت زايد: تم تطعيم حوالى 10 مليون مواطن؛ لافتة إلى أن لم يكن بها تخبط وهلع من جائحة كورونا مثل كثير من الدول. وأردفت: «سنستقبل قرابة 5 مليون جرعة خلال أيام، ولدينا المادة الخام الكافية لتصنيع 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك».

وواصلت زايد: «ونستهدف تطعيم 7 ملايين مواطن شهريا، لكي نصل لتطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام».

المصرى اليوم

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