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وزيرة الصحة تكشف موعد بدء الموجة الرابعة لـ«كورونا»: مبادرات قللت الخسائر 50%

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وزيرة الصحة تكشف موعد بدء الموجة الرابعة لـ«كورونا»: مبادرات الحكومة قللت الخسائر 50% وزيرة الصحة تكشف موعد بدء الموجة الرابعة لـ«كورونا»: مبادرات قللت الخسائر 50%

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المبادرات الصحية التي أطلقتها ساهمت في تقليل الخسائر من كورونا بنسبة 50%.

وأضافت «زايد»، خلال برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية «أون إي»: «توقعنا أن تبدأ الموجة الرابعة من كورونا في النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري».

ونوهت: «زودنا المخزون الاستراتيجي من الأكسجين إلى 3.3 مليون لتر؛ استعدادا للموجة الرابعة من ».

وأوضحت: «لم نتبن ما حدث في الدول الخارجية، ولم نقم بعمل اختبارات PCR لجميع المواطنين مثل باقي الدول».

وقالت الوزيرة إن أول حالة لمتحور كورونا «دلتا+» شخصت لسيدة (35 عاما)، وليس لديها تاريخ سفر ولم تضطر إلى دخول المستشفى، منوهة إلى أن باقى الحالات لم تحتاج أيضَا إلى دخول مستشفى.

وأضافت أن المتحور موجود الآن في أكثر من 160 دولة، منوهة بأن أكثر مشاكله هو سرعة الانتشار.

وأوضحت وزيرة الصحة أن هناك 10 دول استحوذت على 85% من إنتاج اللقاحات في العالم، مشيرة إلى أن أجرت تعاقدات شراء منذ العام الماضى، ولذلك قررت مصر خوض تجربة تصنيع اللقاحات حتى إنتاج اللقاح فعليا، كما تم عقد اتفاقية مع الاتحاد الدولى للقاحات للحصول على 40 مليون جرعة هذا العام وصل منهم 5 ملايين جرعة.

وأشارت إلى أن الدولة طعمت حتى الآن نحو 10 ملايين مواطن ما بين جرعة واحدة وجرعتين، وكانت هناك أولوية في التطعيم مثل الأطباء وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في القطاعات السياحية والصناعية.

ولفتت إلى أن جميع العاملين في التعليم سيتم تطعيمهم بشكل إجبارى.

المصرى اليوم

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