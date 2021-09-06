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سمير كمونة يفتح النار ضد مصطفى محمد

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سمير كمونة يفتح النار ضد مصطفى محمد سمير كمونة يفتح النار ضد مصطفى محمد

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هاجم سمير كمونة نجم الأهلي السابق، مصطفى محمد، مهاجم نادي جالاتا سراي التركي ومنتخب ، بعد قيام اللاعب بالسب والبصق تجاه حسام البدري المدير الفني للفراعنة، عقب انتهاء مباراة مصر والجابون.

كان تعادل مع الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، في اطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم قطر 2022.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «التصرف الذي فعله مصطفى محمد، عقب مباراة الجابون غير مقبول، أنت لو بتلعب في نادي ( الجن الأزرق) أو أكبر الأندية في إنجلترا، من غير المقبول أن تفعل هذا التصرف».

وأضاف: «أنت بتلعب لمنتخب مصر، يجب أن تقدر قيمة تيشيرت المنتخب، أنت تقدر تعمل كدة مع فاتح تريم، مدرب جالاتا سراي التركي؟ بالتأكيد لا».

المصرى اليوم

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