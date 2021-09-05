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أخضر الصالات يتوج بفضية أسبوع الصالات بعد خسارة النهائي أمام إيطاليا

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أخضر الصالات يتوج بفضية أسبوع الصالات بعد خسارة النهائي أمام إيطاليا أخضر الصالات يتوج بفضية أسبوع الصالات بعد خسارة النهائي أمام إيطاليا

أخضر الصالات يتوج بفضية أسبوع الصالات بعد خسارة النهائي أمام إيطاليا

أحرز السعودي الأول لكرة قدم الصالات على المركز الثاني في بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية، بعد الخسارة في المباراة النهائية من أمام منتخب إيطاليا المصنف التاسع عالميًا بنتيجة 6 أهداف دون مقابل.

وقد حصل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات على جائزة المركز الثاني وهي عبارة عن كأس مخصص للمركز الثاني والميداليات الفضية، بالإضافة إلى حصول اللاعب معاذ العسيري على جائزة أفضل لاعب في البطولة.


من جانبٍ آخر، قررت إدارة المنتخب السعودي، بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، إقامة معسكر تدريبي في مدينة بوريتش الكرواتية حتى 15 سبتمبر الجاري، بعد الانتهاء من البطولة.

ويأتي ذلك بهدف إعداد المنتخب للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة، هذا وسيتخلل المعسكر التدريبي خوض عددٍ من المواجهات الودية بالإضافة إلى أداء حصص تدريبية على فترات مختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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