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متحدث الصحة: إعطاء اللقاحات لأقل من 12 عامًا تحت الدراسة

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متحدث الصحة: إعطاء اللقاحات لأقل من 12 عامًا تحت الدراسة متحدث الصحة: إعطاء اللقاحات لأقل من 12 عامًا تحت الدراسة
كلما زادت فئة بإمكانها أخذ اللقاح كنا بلا شك أكثر مأمونية وسلامة

متحدث الصحة: إعطاء اللقاحات لأقل من 12 عامًا تحت الدراسة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة أمس، خلال إجابته عن إمكانية أخذ اللقاح للفئة التي دون الـ12 عامًا: "إن تطعيم الأطفال دون 12 عامًا لا يزال تحت الدراسة".

وأضاف بأن بعض الدراسات العلمية تشير إلى بعض الفئات العمرية من 5 و11 عامًا فيما يتعلق باللقاحات المعتمدة والمعطاة بالسعودية. هناك دراسات قائمة على إمكانية إعطائها لهذه الفئات العمرية. البيانات المتوافرة من هذه الدراسات يمكن أن تُستكمل وتُعطى للهيئات والمنظمات المختصة للنظر فيها، ومن ثم البت في مدى مناسبتها لهذه الفئة العمرية والموافقة والسماح باستخدامها لهذه الفئة العمرية.

وأكمل "عبدالعالي": نتابع ذلك باستمرار، وأيضًا الزملاء المختصون في الهيئة العامة للغذاء والدواء واللجان الوطنية بالمتابعة الدائمة لكل المستجدات، ونثق دائما بقرارهم، ونثق دائمًا بأنهم لن يتخذوا قرارًا إلا بمعرفة الفائدة والمأمونية والسلامة للاستخدام حتى يتم صدور أي شيء في ذلك الاتجاه. الأصل أننا سنبقى نطلعكم دائمًا على المستجدات التي تُستجد، لكن حتى الآن هناك دراسات كما ذكرنا وبيانات، لكن لم يتم وصولها إلى مرحلة البت النهائي، ولكن نستبشر خيرًا دائمًا، وكلما زادت فئة في المجتمع بإمكانها أخذ اللقاح كنا -بلا شك- أكثر مأمونية وأكثر سلامة وأكثر -إن شاء الله- صحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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