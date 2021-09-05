وداعا للطوابير.. استخرج بطاقة الرقم القومي والفيش والتشبيه بضغطة واحدة «رابط»

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لتسهيل استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية والقيد العائلي في أسرع وقت ممكن، تواصل وزارة الداخلية إصدار قرارات من شأنها التسهيل على المواطنين في استخراج المحررات الرسمية من السجل المدني.

تواصل «المصري اليوم» تقديم خدماتها للقراء وتنشر خطوات وشروط استخراج المستندات من الجهات الرسمية وكذلك تنشر الموقع الرسمي للوزارة الداخلية لاستخراج بعض المستندات من المنزل دون الذهاب إلى المؤسسات المختصة كالاتي:

1- قرارت جديدة في طباعة واستخراج صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه».

2- افتتاح مكاتب سجل مدني في 7 مولات في القاهرة والجيزة.

3- استمرار العمل في عدد من السجلات الأحوال المدنية طوال أيام الأسبوع شاملا يوم الجمعة.

4- تمديد ساعات العمل في عدد كبير من مكاتب السجل المدني حتى الساعة التاسعة مساء.

5- إرسال وزارة الداخلية مأموريات خارجية إلى الحالات الإنسانية في المستشفيات بهدف استخراج البطاقة الشخصية.

6- صدار وزارة الداخلية 3 أنواع من استمارة بطاقة الرقم القومي الأولى مميزة وسعرها 170 جنيها، والثانية العاجلة سعرها 120 جنيها، والثالثة العادية سعرها 45 جنيها.

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1- أن يكون المتقدم للحصول على البطاقة الشخصية مصري الجنسية.

2- ألا تقل السن المتقدم للحصول على البطاقة عن 16 سنة

3- يشترط أن يكون المتقدم مسجلا في السجل المدني ولديه بيانات.

1- الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية

3- الدخول إلى حسابك الشخصي أو تسجيل حساب جديد.

4- اختيار الأدلة الجنائية، ثم الضغط على صحيفة الجنائية المميكنة.

اشترطت وزارة الداخلية لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه» المميكنة أن يكون مقدم الطلب سبق له أن استخرج بطاقة شخصية أو صحيفة الحالة الجنائية وأُخذت بصماته.

استخراج فيش وتشبيه - صورة أرشيفية

أسعار استخراج «الفيش والتشبيه» أو صحيفة الحالة الجنائية 2021

1- نموذج الصحيفة الحالة الجنائية العادية بـ 29 جنيهًا.

2- نموذج الصحيفة الجنائية العاجلة بـ 34 جنيهًا.

3- نموذج صحيفة الجنائية المميكنة بـ 49 جنيهًا.

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