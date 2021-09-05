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قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن اختيار طارق عامر ضمن أفضل 10 محافظين للبنوك المركزية دليل على النجاح المبهر، مشيرًا إلى اتخاذه قرارات جريئة للغاية بدءًا من التعويم وخلال فترة كورونا.
وأضاف الأتربي مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن طارق عامر اتخذ أكثر من 25 قرار لمواجهة كوفيد 19، منها دعم وتخفيض سعر فادة، ومنح العملاء قروض وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية صغر .
ولفت إلى أن البنك الدولي وافق على قروض أكبر قيمة مما طلبت مصر لثقته في قدرة مصر على سداد التزاماتها. وقال الأتربي، إن طارق عامر شخصية قيادية يحب بلده وقرارته جريئة ومميزة لصالح البلد، يستحق أن يكون من أفضل 10 محافظين، كما أنه يعطي فرصة للشباب وعنده خبرة، ويحافظ على حقوق جميع العاملين في القطاع المصرفي.