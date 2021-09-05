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رئيس اتحاد بنوك : طارق عامر اتخذ قرارات جريئة خلال فترة كورونا

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رئيس اتحاد بنوك مصر : طارق عامر اتخذ قرارات جريئة خلال فترة كورونا رئيس اتحاد بنوك : طارق عامر اتخذ قرارات جريئة خلال فترة كورونا

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قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك ، إن اختيار طارق عامر ضمن أفضل 10 محافظين للبنوك المركزية دليل على النجاح المبهر، مشيرًا إلى اتخاذه قرارات جريئة للغاية بدءًا من التعويم وخلال فترة كورونا.

وأضاف الأتربي مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن طارق عامر اتخذ أكثر من 25 قرار لمواجهة كوفيد 19، منها دعم وتخفيض سعر فادة، ومنح العملاء قروض وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية صغر .

ولفت إلى أن البنك الدولي وافق على قروض أكبر قيمة مما طلبت مصر لثقته في قدرة مصر على سداد التزاماتها. وقال الأتربي، إن طارق عامر شخصية قيادية يحب بلده وقرارته جريئة ومميزة لصالح البلد، يستحق أن يكون من أفضل 10 محافظين، كما أنه يعطي فرصة للشباب وعنده خبرة، ويحافظ على حقوق جميع العاملين في القطاع المصرفي.

المصرى اليوم

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