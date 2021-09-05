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حملة موسعة للنظافة بسيدي غازي في كفر الشيخ

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حملة موسعة للنظافة بسيدي غازي في كفر الشيخ حملة موسعة للنظافة بسيدي غازي في كفر الشيخ

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شهدت مدينة سيدى غازي، حملات مكثفة لرفع كفاءة الإنارة العامة، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.


تابع على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازي، سير العمل بمنظومة النظافة واستمرار أعمال تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة، ورفع المتولد اليومى من القمامة، ومسح وتمهيد ورفع التراكمات من جانبى الطريق ونقلها للمقلب الرئيسي، والتخلص منها بكافة المناطق والشوارع والميادين بالمدينة.


كما أشرفَ رئيس مدينة سيدى غازي، على صيانة وتركيب كشافات الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية، ومداخل ومخارج المدينة، وشد سلك الفرد الخامس على الأعمدة وتغير الأسلاك المتهالكة وإزالة الشدات المخالفة. وفي سياقٍ متصل، تابع على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازي، على تركيب الانترلوك بالشوارع المدرجة بالخطة الإستثمارية ٢٠٢٢/٢٠٢١م.

المصرى اليوم

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