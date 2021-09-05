أخبار عاجلة

الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

اليابان: اجتماع بلدان السبع الكبار بمشاركة والصين في الأسبوع القادم

Print
اليابان: اجتماع بلدان السبع الكبار بمشاركة روسيا والصين في الأسبوع القادم اليابان: اجتماع بلدان السبع الكبار بمشاركة والصين في الأسبوع القادم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، أنه من المقرر أن يجري في الأسبوع القادم اجتماع لوزراء خارجية بلدان مجموعة السبع الكبار (G7) بمشاركة وزراء من والصين.

وأفاد الوزير في بث لقناة «NHK» اليابانية بأن اللقاء سيتمحور حول التطورات الأخيرة في أفغانستان.

وقال: «من المتوقع أن يتم اجتماع على مستوى وزراء خارجية بلدان مجموعة السبع الكبار لمناقشة الوضع في أفغانستان، وسيحضره أيضا وزراء من روسيا والصين والدول الأخرى، في الأسبوع القادم»، مدققا أن الاجتماع «قد يتم في 8 سبتمبر الجاري».

وبدأت حركة طالبان في أوائل أغسطس الماضي على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، هجوما مكثقا على القوات الحكومية. وفي 15 أغسطس الماضي دخلت طالبان العاصمة كابل وأعلنت سيطرتها على البلد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
3 ضحايا بحادث هبوط اضطراري لطائرة ركاب في إيركوتسك جنوبي روسيا

3 ضحايا بحادث هبوط اضطراري لطائرة ركاب في إيركوتسك جنوبي روسيا

سكرتيرة تكشف محتويات شنطة رئيس بيلاروسيا

سكرتيرة تكشف محتويات شنطة رئيس بيلاروسيا

هبوط اضطراري لطائرة صغيرة في روسيا وحصار 11 راكبا بها

هبوط اضطراري لطائرة صغيرة في روسيا وحصار 11 راكبا بها

روسيا : تجارب الغرب في اختيار الأطفال للجنس هي «مرض مستفحل»

روسيا : تجارب الغرب في اختيار الأطفال للجنس هي «مرض مستفحل»