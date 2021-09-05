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15 مليون مركبة في 2021 والخاصة تتصدر

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15 مليون مركبة في 2021 والخاصة تتصدر 15 مليون مركبة في 2021 والخاصة تتصدر
بلغ إجمالي المركبات المسجلة في المملكة في العام الحالي 2021، نحو 15.050.251 مركبة، تشتمل على 11 نوعًا مختلفًا، في وقت رصدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية حركة سير المركبات خلال الأسبوع الماضي في 10 مناطق مختلفة، وسط استحواذ الدمام على إجمالي المركبات، ومتوسط السير اليومي، وتصدر الرياض متوسط السرعة.

وتصدرت المركبات الخاصة عدد المركبات المسجلة في المملكة، حيث بلغت 10.195.270 مركبة، تليها مركبات النقل الخاص بـ3.498.458 مركبة، ومركبات التصدير بـ668.067، والنقل العام 485.779، ودراجة آلية بـ104.683 دراجة، وأشغال عامة بـ48.612، وحافلة صغيرة خاصة 19.931، ومركبات أجرة بـ18.774، وحافلة صغيرة عامة بـ7027، ومركبات دبلوماسية بـ3628، ومركبات مؤقتة بـ22 مركبة.

واستحوذت الرياض على متوسط السرعة، والتي بلغت 109، وحلت مكة ثانيًا بـ107، وحائل ثالثًا بـ101، وتساوت الطائف والدمام في متوسط السرعة بـ98 لكليهما، والمدينة المنورة بمتوسط سرعة يبلغ 96.


الوطن السعودية

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