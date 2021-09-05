السكة الحديد خارج النطاق العمراني بالأحساء

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رصد أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أمس، خلال لقائه بممثلي الدائرتين الـ 3 والـ 5، اللتين تشملان مدينة المبرز وجزءًا من مدينة الهفوف، نحو 16 ملاحظة ومطلبًا للمواطنين، أبرزها الانتهاء من نقل السكة الحديد إلى خارج النطاق العمراني والتنسيق مع شركة سار.

وأشار رئيس المجلس البلدي الدكتور أحمد البوعلي، إلى أن اللقاء، بتنسيق من المجلس البلدي، يأتي ضمن سياسة العمل البلدي للمجلس، حيث تم إقرار 5 لقاءات لممثلين عن المواطنين في الدوائر الانتخابية، نظرًا لأوضاع الجائحة، مشيدًا بتعاون أمين الأحساء والجهاز التنفيذي في الأمانة الملحوظ في تنفيذ توصيات وقرارات المجلس، موضحًا أن المجلس ناقش كذلك العناية بتطوير وسط المبرز التاريخي، وإيجاد متنزه عام، ودراسة تكوين مجالس استشارية للبلديات.