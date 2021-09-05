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يصعد ضد الأهلي ويساند إبراهيم عيسي بعد أزمة «شعار نازي»

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الزمالك يصعد ضد الأهلي ويساند إبراهيم عيسي بعد أزمة «شعار نازي» يصعد ضد الأهلي ويساند إبراهيم عيسي بعد أزمة «شعار نازي»

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ﻳﻌﻠﻦ ﻧﺎدي اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ دﻋﻤﻪ اﻟﻼﻣﺤﺪود ﻟﻠﺴﺎدة الإﻋﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت والآراء اﻟﻌﺎدلة والمنصفة وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺮاراﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن بتكليف لجنة اﻟﺮﺻﺪ بالمنظومة الإعلامية اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن توطئة ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎنونية اللازمة.

وﻳﻨﺒﻪ إلى ﺧﻄﻮرة ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ وﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﺗﺤﺮﻳﻔﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮأي. ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻄﺐ الأوﺣﺪ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﺛﺎرة اﻟﻔﺘﻦ وﻧﺰﻋﺎت اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﻘﻀﺎء على ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮوح اﻟﺮﻳﺎضية واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮيفة.

وﻳﺴﺘﻨﻜﺮ اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ أﻧﺼﺎف اﻟﻘﻴﺎدات وﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻓﺘﻌﺎل الأزﻣﺎت واﺳﺘﺜﺎرة اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ وسيلة ﻟﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ الإﺧﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺒﻪ، وﻳﻬﻴﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎضية اﻻرﺗﻘﺎء إلى ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ وﻧﻜﺮر على ﻣﺴﺎﻣﻌﻬﻢ (ﻻ ﺗﺜﻘﺒﻮا السفينة ﻓﻜﻠﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ)، ﻧﺪﻋﻮﻫﻢ إلى ﻓﻬﻢ ﻣﺒﺎدراﺗﻨﺎ وﻣﺴﺎﻳﺮﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ وﻳﺤﻔﻆ المصلحة اﻟﻌﺎمة ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ.

وجاء بيان القلعة البيضاء بعد ساعات قليلة من بيان النادي الأهلي الذي أعلن خلاله تقديمى شكوى ضد الإعلامي إبراهيم عيسي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والنائب العام بالإضافة إلى تحويله إلى الشئون القانونية بالنادي.

وتأتي خطوات الأهلي على خلفية إحدى الحلقات التي قدمها عيسي خلال الأسبوع الماضي عبر شاشة القاهرة والناس وانتقد خلالها عدد من الأمور داخل الجزيرة يأتي في مقدمتها شعار الأهلي فوق الجميع الذي وصفه بالنازي.

المصرى اليوم

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