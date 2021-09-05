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مشروع كتاب القرية يتجه لقرية كفر حسن في الإسماعيلية

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مشروع كتاب القرية يتجه لقرية كفر حسن في الإسماعيلية مشروع كتاب القرية يتجه لقرية كفر حسن في الإسماعيلية

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تتوالى فعاليات معرض «كتاب القرية» التي تتجه من قرية ابو عاشور إلى كفر حسن لتواصل تجوال مشروع «كتاب القري» بثقافة الإسماعيلية، وذلك في إطار تحقيق العدالة والتنمية الثقافية التي تتبناها وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالقرى الأكتر احتياجًا ثقافيًا بفرع ثقافة الاسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل، فعلي هامش المعرض أقيمت ورشة فنون تشكيلية للأطفال بعنوان «طبيعية القرية» ورسم مظاهرها من قبل الأطفال بالإضافة للرسم على الوجه وذلك بالمعهد الازهرى بالكفر.

جدير بالذكر أن معرض «كتاب القرية» هو معرض بيع كتب الهيئة العامة لقصور بأسعار رمزية، ويعد معرض الكتاب بقرية كفر حسن ثاني المعارض بالقري التي تم المرور عليها ضمن برنامج القري الأكثر احتياجا ثقافيا وفنيا بالإسماعيلية، وسيستمر خلال الفترة القادمة في إطار حزمة المشروعات الثقافية التي تنتهجها وزارة الثقافة لصالح تنمية ثقافية حقيقية للمواطن المصرى، لمدة ثلاثة أيام حتي ٦ سبتمبر الجاري.

المصرى اليوم

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