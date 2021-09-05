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وكيل «صحة السويس» يشكر «الإسعاف» للتعامل الاحترافي مع «حادث الأتوبيس»

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وكيل «صحة السويس» يشكر «الإسعاف» للتعامل الاحترافي مع «حادث الأتوبيس» وكيل «صحة السويس» يشكر «الإسعاف» للتعامل الاحترافي مع «حادث الأتوبيس»

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تقدم الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، الأحد، بالشكر والتقدير لجميع العاملين بهيئة الإسعاف فرع السويس، بقيادة الدكتور محمد طنطاوى، للتعامل الاحترافي مع حادث أتوبيس شرم الشيخ الذي انقلب في طريق «السويس- القاهرة».

كما تقدم بالشكر لكافة العاملين ببنك الدم الإقليمى وعلى رأسهم الدكتور وائل الشرقاوي مدير بنك الدم، وذلك لما بذلوه من جهد لتوفير أكياس الدم اللازمة للمصابين، فيما وقد وجه الدكتور الحفناوى الشكر للدكتور محمود عوض مدير إدارة الرعاية العاجلة، ولكافة العاملين بطوارئ المستشفى العام بقيادة الدكتور خالد عبدالسلام.

المصرى اليوم

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