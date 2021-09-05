مكتب التنسيق بجامعة العريش يستقبل 27 طالبًا بالمرحلة الثانية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مكتب التنسيق الالكترونى بجامعة العريش، الأحد، 27 طالبا وطالبة للتنسيق ضمن المرحلة الثانية للثانوية العامة ( من القسمين العلمى والأدبى ) وسط اجراءات احترازية ووقائية، وذلك تحت اشراف الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على استقبال طلاب الثانوية العامة للتيسير عليهم من مشقة التقديم في مكاتب التنسيق الأخرى خارج المحافظة، موجهًا بتسهيل كافة الاجراءات وتوفير الأجهزة اللازمة لتنسيق الطلاب ومساعدتهم على كتابة رغباتهم للقبول في مختلف كليات الجامعة والجامعات الأخرى، مع تواجد المختصين للإجابة عن استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم تيسيراً عليهم.

وأعلن أسامة عبدالحميد أمين مركز التطوير التكنولوجى ومسئول التنسيق الالكترونى بالجامعة أنه يتم استقبال الطلاب منذ بداية المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم للقبول في مختلف الكليات والجامعات المصرية، مشيرًا إلى توفير أكثر من 20 جهاز حاسب آلى مزودة بكافة وسائل الاتصال لخدمة الطلاب ومساعدتهم على تنسيق قبولهم بالجامعات والمعاهد العليا وكتابة الرغبات وغفا للأماكن المتاحة، حيث استقبل المكتب عدد 17 طالبا وطالبة بالمرحلة الأولى وعدد 27 طالبا وطالبة بالمرحلة الثانية.

ومن جانبه، أعلن ممدوح فراج أبورياش مدير عام ادارة شؤون الطلاب المركزية بجامعة العريش عن استمرار استقبال الطلاب طبقا للمواعيد المحددة من مكتب التنسيق الرئيسى، مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة للطلاب وارشادهم أثناء التنسيق وكتابة الرغبات، مع التزام الجميع بكافة الاجراءات من ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة.