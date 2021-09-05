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يتفاوض على بيع فندقه بواشنطن

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ترامب يتفاوض على بيع فندقه بواشنطن يتفاوض على بيع فندقه بواشنطن

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أعلن موقع «أكسيوس» إن الرئيس السابق دونالد ؛ يتفاوض على بيع فندقه بواشنطن، الحامل اسمه المخطوط بأحرف ذهبية.

ونقل الموقع عن مصادر، أن المفاوضات بشأن بيع حقوق استخدام المبنى وصلت إلى مرحلة متقدمة، ولكن تفاصيل الصفقة لا تزال غير معروفة، وسيستغرق إبرامها وقتاً طويلاً.

وسيبيع ترامب؛ حقوق التأجير لمطور عقارات يتفاوض بدوره مع شركات الفنادق التي ستدير العقار، وتعيد تسميته، حاذفة تلك الحروف الذهبية.

ويقع فندق ترامب في الشارع الرئيس بواشنطن، على بُعد 500 متر من البيت الأبيض، وكيلو متر واحد من مبنى الكابيتول.

ومثل الفنادق الأخرى، تتباهى خمسة أحرف ذهبية من لقب السياسي على واجهة المبنى متعدّد الطوابق، وتمّ تصوير أنصاره خلال المسيرات الاحتجاجية للحملة الانتخابية لعام 2020 بنشاطٍ على هذه الخلفية في الطريق من ساحة الحرية إلى الكونغرس والمحكمة العليا للولايات المتحدة.

المصرى اليوم

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