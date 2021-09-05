كوريا الجنوبية تعرض 8 أفلام عربية في العاصمة سيؤل منهم «فتاة المصنع»

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عرضت مهرجان الفيلم العربي في دورته العاشرة، 8 أفلام عربية بعد افتتاحها في دار السينما «أرت هاوس مومو» بالعاصمة بسيئول.

وبدأ المهرجان بعرض الفيلم الافتتاحي فيلم «الرجل الذي باع ظهره» للمخرجة التونسية «كوثر بن هنية»، ويثير هذا الفيلم تساؤلات حول الحدود بين واقع اللاجئين والكرامة الإنسانية والفن المعاصر من خلال رواية قصة شاب سوري يتحول إلى لوحة فنية حية وعمل فني على يد فنان يقوم برسم الوشم على جسده.

وعرض المهرجان ضمن فئة «الموجة العربية» 5 أفلام عربية، وهي فيلم «200 متر» للمخرج الفلسطيني «أمين نايفة» وفيلم «مفاتيح مكسورة» للمخرج اللبناني «جيمي كيروز» وفيلم «ستموت في العشرين» للمخرج السوداني «أمجد أبوالعلا» وفيلم «ميكا» للمخرج المغربي «إسماعيل فروخي» وفيلم «143 شارع صحارى» للمخرج الجزائري «حسان فرحاني».

ويروي فيلم «200 متر» المعاناة اليومية لعائلة فلسطينية من خلال تناول قصة أب فلسطيني يُدعى «مصطفى» يعيش على مسافة 200 متر من زوجته وأولاده في الجانب الآخر من الجدار الفاصل.

وأما فيلم «ستموت في العشرين» فهو فيلم روائي طويل يحكي قصة شاب يُدعى «مزمل» ولد في قرية سودانية تنتشر فيها الأفكار الصوفية وتصله نبوءة تفيد بأنه سوف يواجه الموت عندما يكمل العشرين من عمره.

ويعتبر فيلم «ستموت في العشرين» ثامن فيلم روائي طويل في تاريخ السينما السودانية، وقد حصد جائزة «أسد المستقبل» في مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2019.

وينتاول فيلم «ميكا» قصة صبي جاء إلى المدينة على أمل حياة أفضل للخروج من دائرة الفقر.

كما عرض المهرجان الفيلمين اللذين عرضهما في الدورات السابقة احتفالًا بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه، وهما فيلم «فتاة المصنع» للمخرج المصري «محمد خان» وفيلم «إطار الليل» للمخرجة العراقية المغربية «تالا حديد».