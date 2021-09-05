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وكيل «صحة السويس»: أجرينا ٦ عمليات كبرى لمصابي «حادث الأتوبيس»

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وكيل «صحة السويس»: أجرينا ٦ عمليات كبرى لمصابي «حادث الأتوبيس» وكيل «صحة السويس»: أجرينا ٦ عمليات كبرى لمصابي «حادث الأتوبيس»

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قال الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن غرف العمليات أجريت 6 عمليات كبرى في تخصصات العظام وجراحة الأوعية الدموية والمخ والأعصاب والجراحة العامة وجراحة الوجه والفكين.

وتمت العمليات بنجاح، وتم نقل المصابين إلى غرف العناية المركزة أطفال وكبار، كما أوضح وكيل الوزارة أنه لم يتم تحويل أي حالات خارج مستشفي السويس العام والتي تعاملت مع الحادث فور وقوعه بكل التزام ومهنية وسرعة التعامل مع الحادث، والذي راح ضحيته 12 حالة وفاة و38 مصابًا، كما أكد ان جميع الحالات مسكنه وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية الكافية.

فيما أشاد الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي بتعامل كافة الأطقم الطبية مع الحادث خلال تواجده بالمستشفى، حيث تابع سيادته الوضع بنفسه.

ووجه الدكتور إسماعيل الحفناوي الشكر لجميع أساتذة وأطباء وتمريض وفنيين وإداريين مستشفي السويس العام على الجهود المبذولة وسرعة التعامل مع حادث شرم الشيخ، كذلك وجه الشكر للدكتور محمد نشأت المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل حيث تابع الحادث مع الدكتور إسماعيل الحفناوي، مساء أمس، لصباح اليوم التالي بالمستشفي، وأيضا وجه الحفناوي الشكر لكافة المواطنين الذين قد سارعوا بالتبرع بالدم لأنقاذ المصابين والذي أكد انه ليس بغريب عن شعب السويس البطل الذي يظهر معدنه بالشدائد والأزمات.

المصرى اليوم

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