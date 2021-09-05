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الأهلي المصري مازال يخوض سباقا ساخنا مع غريمه التقليدي الزمالك في صفقات صيف 2021، وبعدما أعلن الأهلي عن ضم 4 صفقات من العيار الثقيل، والزملك أعلن صفقة واحدة بضم عمرو كمال لاعب النادي المصري البورسعيدي، إلا أن النادي الأهلي أنهى صفقة مصطفى البدري، لاعب الإنتاج الحربي.

الأهلي المصري من المفترض أن يعلن عن الصفقة رسميا خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعدما وقع اللاعب على عقود انضمامه في الانتقالات الصيفية 2021، ليكون الصفقة الخامسة في صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وعلى صعيد آخر، مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا مساء اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الجلسة قرر المجلس تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد أحد الإعلاميين، الذي تجاوز كل حدود المهنية والمسئولية، وراح يحث على الكراهية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن، وشبَّه النادي الأهلي وجماهيره بـ«النازية».