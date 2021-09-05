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نائب جمهوري أمريكي: الجمهوريون لا يستحقون أغلبية الكونجرس إذا واصلوا ترويج الأكاذيب

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نائب جمهوري أمريكي: الجمهوريون لا يستحقون أغلبية الكونجرس إذا واصلوا ترويج الأكاذيب نائب جمهوري أمريكي: الجمهوريون لا يستحقون أغلبية الكونجرس إذا واصلوا ترويج الأكاذيب

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اعتبر آدم كينزينجر، النائب عن الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، أن حزبه لا يستحق الفوز بأغلبية في انتخابات الكونغرس المقبلة «إذا ما استمر في ترويج الأكاذيب ونظريات المؤامرة».

وفي حديث لشبكة «سي إن إن»، قال كينزينجر: «إذا كنا سنتولى المسؤولية ونواصل ترويج نظريات المؤامرة والأكاذيب وإثارة الانقسامات فإن الحزب الجمهوري لا يستحق الحصول على الأغلبية».

وأضاف أن «الحزب بحاجة ماسة إلى قول الحقيقة».

كما انتقد تحذير كيفين مكارثي زعيم الجمهوريين بالمجلس للشركات الخاصة من التعاون مع لجنة تابعة للكونغرس تحقق في الهجوم على مقر مجلس النواب يوم السادس من يناير، واصفا ذلك بـ«الأمر المفزع».

وكان العديد من المشرعين الجمهوريين قد تبنوا مزاعم الرئيس السابق دونالد بأن «هزيمته في انتخابات نوفمبر 2020 جاءت نتيجة تزوير على نطاق واسع»، وهي المزاعم التي رفضتها عدة محاكم ومسؤولي الانتخابات وأعضاء في إدارة ترامب نفسها.

واقتحم أنصار ترامب مقر الكونغرس (الكابيتول) يوم السادس من يناير أثناء اجتماع الكونغرس لإقرار فوز جو بايدن بالرئاسة.

المصرى اليوم

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