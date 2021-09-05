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«تويوتا إيجيبت» تفتتح أحدث فروعها بمنطقة سموحة بالإسكندرية

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«تويوتا إيجيبت» تفتتح أحدث فروعها بمنطقة سموحة بالإسكندرية «تويوتا إيجيبت» تفتتح أحدث فروعها بمنطقة سموحة بالإسكندرية

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افتتحت شركات تويوتا إيجيبت، الأحد، أحدث فروعها بمنطقه سموحة، ويقوم الفرع لأول مرة ببيع موديلات سيارات لكزس الفاخرة بالإسكندرية، بالإضافة إلى موديلات سيارات تويوتا المختلفة.

وقال أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت، إن «نشعر بالفخر لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، وتوطيد مكانة علامة سيارات تويوتا ولكزس المتميزة لدى العميل المصري، ونأمل من خلال خطتنا المستقبلية للتوسع الجغرافي في مختلف محافظات الجمهورية، وأن نستكمل نجاحات تويوتا إيجيبت وإرثها العريق في ، فضلًا عن خدمة قطاع عريض من عملاء تويوتا الحاليين والمستقبليون».

وأضاف: «إن افتتاح فروع جديدة يأتي بهدف تزويد السوق المصري بجميع موديلات تويوتا ولكزس الرائدة، كما نعمل على تطوير خدماتنا وتقديم قيمة أعظم لراحة عملائنا على مستوى الجمهورية، وقد وقع الاختيار على منطقه سموحة بالإسكندرية لافتتاح أحدث فروعنا، تلبية للطلب المتزايد على سيارات تويوتا ولكزس في هذه المدينة».

المصرى اليوم

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