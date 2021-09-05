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سمير كمونة يوجه رسالة نارية إلى شيكابالا : «انفعالك يُقلل من نجوميتك»

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سمير كمونة يوجه رسالة نارية إلى شيكابالا : «انفعالك يُقلل من نجوميتك» سمير كمونة يوجه رسالة نارية إلى شيكابالا : «انفعالك يُقلل من نجوميتك»

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وجه سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، رسالة نارية إلى محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي .

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«شيكابالا، صديقي على مستوى الشخصي، شهادتي فيه قد تكون مجروحه، بحكم أنه صديقي وأني أحد أبناء النادي الأهلي»، مضيفًا «قد نختلف أو نتفق في بعض الأمورالأخلاقية مع شيكابالا، وهذا قد يكون بسبب حبه الشديد لنادي الزمالك».
ووجه كمونة، رسالة إلى شيكابالا، قائلاً :«يجب عليك أن تتحكم في انفعالاتك أكثر من ذلك وتريث في قرارتك، لأن انفعالك يقلل من نجوميتك».

يُذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت إيقاف شيكابالا،، لمدة 8 أشهر، وغرامة 500 ألف جنيهء وذلك لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

المصرى اليوم

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