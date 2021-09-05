مبيعات جيلي بالنصف الأول من 2021 وصل إلى أكثر من 630 ألف وحدة

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أعلنت شركة جيلي العالمية للسيارات، جيلي أوتو، النتائج المالية للنصف الأول من 2021، حيث حققت الشركة ارباحاً بلغت 45 مليار هوان، بزيادة تبلغ 22% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ووصلت الأرباح، التي لا تتضمن المدفوعات على أساس الأسهم، إلى أكثر من 3.02 مليار هوان، بزيادة تبلغ 31% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح للنصف الأول من 2021 2.41 مليار هوان، والربح العائد للمساهمين إلى 2.38 مليار هوان، وتخطط الشركة علاوة على ذلك لتحقيق مبيعات سنوية تبلغ 3.65 مليون وحدة بحلول العام 2025.

ووصل إجمالي مبيعات الشركة في الفترة من يناير إلى يونيو 2021 إلى 630237 وحدة، بارتفاع يصل إلى حوالي 19% مقارنة بنفس الفترة من 2020. وحققت سيارات " Lynk & Co" المميزة مبيعات تصل إلى 107873 وحدة، بزيادة تصل إلى 96.98% مقارنة بالعام الماضي. ويعتبر 2021 هو العام الخامس الذي تحقق فيه هذه العلامة التجارية مبيعات تراكمية تصل إلى أكثر من 550 ألف وحدة في السوق الصيني. ونجحت الشركة كذلك، بفضل زيادة مبيعات السيارات والمنتجات ذات الجودة والقيمة العالية، في رفع متوسط سعر شراء سياراتها إلى 84148 هوان لكل عربة خلال النصف الأول من 2021، بزيادة تبلغ 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتخطط شركة جيلي العالمية كذلك لتحقيق مبيعات سنوية تبلغ 3.65 مليون وحدة من خلال مبيعات علامتها التجارية الشهيرة " Lynk & Co" و " Zeek" و " Geometry" وزيادة حصتها السوقية كأحد الشركات الصينية الرائدة في قطاع السيارات. وتتضمن أهداف الشركة كذلك أن تصل نسبة مبيعات السيارات الكهربائية إلى 30% من إجمالي المبيعات، أو أكثر من مليون سيارة كل عام. وتخطط الشركة كذلك أن تبلغ مبيعات السيارة الكهربائية من Zeekr 650 ألف سيارة كل عام بحلول 2025.