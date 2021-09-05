«BMW iX» تدعم شبكات الجيل الخامس للاتصال

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاونت «BMW» مع إحدى شبكات الاتصال الألمانية لدعم شبكات الجيل الخامس بسيارتها الكهربائية iX ما يجعلها ضمن أجهزة العملاء المتصلة مثل الساعات الذكية ويوفر خدمة Wifi Hotspot لعشرة أجهزة داخل السيارة ويضع الشركة ضمن أوائل المصنعين المقدمين شرائح إليكترونية قياسيا بسياراتهم.

أوضحت BMW دور شبكات الجيل الخامس في الابتكارات المستقبلية بمجال التنقل حيث زاد نطاق الشبكات وسرعة استجابتها ما سيحسن جودة الاتصالات التليفونية وسيهيئ الفرصة لابتكار تطبيقات إنترنت جديدة سواء كانت معلوماتية أو ترفيهية مع تعزيز تقنيات دعم السائق والقيادة الذاتية عبر زيادة سرعة تلقي معلومات الطرق والأحوال المرورية.

صنفت العلامة الألمانية سيارتها iX كالأكثر تطورا ضمن تشكيلتها لذا قدمت إمكانية تزويدها بشريحة إليكترونية أخرى كتجهيز اختياري يمكن أن تعمل في نفس الوقت مع الشريحة الأخرى.

كما لم يتوجب على العميل شراء عقد خط جديد لتفعيل الشريحة الإضافية حيث وفرت خدمة MobilityConnect إمكانية إضافة الشريحة على عقد العميل بسعر ٩.٩٥ يورو شهريا وستتوفر هذه الخدمة عند إطلاق iX للأسواق ولطرازات أخرى لاحقا خلال العام الجاري.

وسيتمكن السائق من حفظ إعداداته على حسابه بمنصة BMW ID ما سيمكن العملاء من نقل جميع إعدادتهم لأي طراز أخر مدعم بهذه الخاصية حتى إن كان مستأجر وتفعيلها تلقائيا.