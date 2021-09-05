الليلة.. جميلة عوض تنافس كريم قاسم في الجزء الثاني من «هزر فزر مع لولي»

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تعرض قناة cbc، الجزء الثاني من لقاء النجمين جميلة عوض وكريم قاسم في برنامج "هزر فزر مع لولي" الذي تقدمه الفنانة ليلى زاهر، الليلة، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ينقسم النجوم خلال الحلقة إلى فريقين يتنافسان عبر مجموعة من الألعاب المختلفة؛ الأول يضم الفنانة جميلة عوض وسارة عبد الرحمن ومروان يونس، والفريق الثاني يضم كريم قاسم وأمير المصري وناردين فرج.

يذكر أن برنامج "هزر فزر مع لولي" عبارة عن منافسة تتضمن جولتين من الألعاب، بين فريقين من الضيوف في كل حلقة، وتقدمه الفنانة ليلى زاهر يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر قناة cbc.