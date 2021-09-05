السقايين والفرح الشرقاوي بعروض «صيف بلدنا» بدمياط الجديدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مدينة دمياط الجديدة استقبال الجماهير بالليلة العشرين من احتفالات «صيف بلدنا» على مسرح الحديقة المركزية، لتشارك فرقة الشرقية للفنون الشعبية بختام الأسبوع الخامس مع ٢٧ فنان، تدريب الفنان طارق جابر، بعروض تحكى عن تراث الشرقية الفني كنوع من أنواع الفلكلور الشعبي، بشكل استعراضي مبهج مع العصاية والسقايين، وعرض آخر بعنوان الحوايا، إلى جانب أحد أهم الفقرات وهى التنورة، وفقرة بنات الشمعدان، وعرض البنت والحصان، والختام مع الفرح الشرقاوي.

جدير بالذكر استمرار عروض «صيف بلدنا» التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله حتى 10 سبتمبر الجاري.