معرض فنون تشكيلية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بدمج ذوي القدرات في الأنشطة المقدمة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية تضمنت معرض فنون تشكيلية لرسومات الأطفال الموهوبين بالقصر تدريب د. ماجدة أحمد لعرض مجموعة من اللوحات الفنية للبورتريه، والمناظر الطبيعية، بجانب ورشة فنون تشكيلية لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال بعنوان «اتنين كفاية»، لترسيخ قيم ايجاد حلول للقضية السكانية التي تلتهم كل مقومات التنمية، ورسم بعض الموضوعات الحرة، بجانب ورشة حكي بعنوان «القط الشرير».

كما أقيمت مسابقة ثقافية وورشة أشغال فنية لعمل قلوب، وأخرى لتعليم الفنون الشعبية والاداء الحركي للفنان خالد نصر الدين، فيما أعد القصرمحاضرة لتبسيط قواعد اللغة العربية وورش للأشغال الفنية كورشيه وتفصيل وتدوير خامات البيئة، بجانب عروض أفلام للأطفال لإبداعات ذوي القدرات، للمشروعات الاقتصادية العملاقة وللقضية السكانية واخري لاظهار دور ومكانة المرأة المصرية وكيفية وطرق تمكينها.