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أول تعليق من حسن شاكوش بعد قرار منعه من الغناء

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أول تعليق من حسن شاكوش بعد قرار منعه من الغناء أول تعليق من حسن شاكوش بعد قرار منعه من الغناء

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قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه يتقبل قرار نقابة المهن الموسيقية بسحب التصريح السنوي بشأن غنائه خلال الفترة المقبلة، بسبب أزمته مع المطرب الشعبى رضا البحرواي، موضحا أن أزمته مع العازفين لم تكن مقصودة.

وأضاف شاكوش، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «متقبل قرار نقابة المهن الموسيقية بوقفي، لأنه أكيد القرار بعد تحقيق طويل والنقابة مش هتظلم أكيد، وأي قرار أنا موافق عليه».

وعن شكوى العازفين له بنقابة المهن الموسيقية، رد شاكوش: «قصة العازفين والطبالين بعد قولي، يارب كل اللي بيطبل يارب بنته تطلع رقاصة، الكلام لم يكن عليهم، كان قصدي على اللي بيطبل بالكلام مش في الحفلات».

وأضاف: «عندي في فرقتي أكثر من 30 عازف وطبال، أكيد مش هغلط فيهم كلهم، الكلام على الناس اللي بطبل للناس في الكلام ومش قصدي في الفن».

كان سعد متولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية كشف،اليوم الاحد، أن عشر عازفين ايقاع تقدموا للنقابة بشكوة ضد مغني المهرجانات حسن شاكوش، حيث قام الاخير بسبهم خلال احيائهم لبعض الحفلات الموسيقية

وأضاف «متولي» في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»:«قام 10 أفراد من العازفين، ويتزعمهم الموسيقار سعيد الابضست بتقديم شكوة ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعدما قام بسبهم خلال احيائهم احدي الحفلات»

وكان سعد متولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، كشف اليوم الاحد عن تفاصيل التحقيق مع المطرب الشعبي رضا البحراوي ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد أزمتهما الأخيرة التي نشبت بإحدى حفلات الساحل الشمالي.

وقال «متولي»، لـ«المصري اليوم»: «اليوم الأحد كان فيه تحقيق منذ قليل، بخصوص الأزمة الأخيرة بين البحراوي وشاكوش، بعيدا عن الصلح.. وقرار النقابة بالتحقيق بعيدا عن الصلح الذي حدث بينهما، بسبب ما بدر منهما عبر صفحات السوشيال ميديا».

وأضاف: «فتحت نقابة المهن الموسيقية تحقيقا بعد قرار إيقاف الثنائي، لعدم التزامهما بالمعايير المهنة.. إحنا سمعنا كلام كل واحد فيهم على الواقعة التي حدثت، ولكن التحقيق انتهى بعد مشاهدة الأسطوانات المدمجة (CD) لتسجيلات الأزمة خلال حفل الساحل».

وتابع: «بعد انتهاء التحقيق، قررت النقابة وقف رضا البحراوي شهرا، وإلغاء التصريح السنوي لحسن شاكوش».

المصرى اليوم

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