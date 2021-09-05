«إصابات كورونا في زيادة يومية».. الصحة توجه نصيحة وتحذيرا للمصريين بشأن الموجة الرابعة

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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشئوون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر توفر العديد من اللقاحات للمواطنين، معقباً: «مصر يومياً يدخلها لقاحات سواء من فاكسيرا أو لقاحات مستوردة».

وأضاف محمد عبدالفتاح في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أن هناك حوالي 512 مركز تطعيم، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة في كل مكان، والقوافل التي تصل للمواطنين في أي مكان، مشيراً إلى أن التطعيم هو طوق النجاة في هذه المرحلة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة إلى أن الرئيس السيسي حذر من الموجة الرابعة من كورونا، ودعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن أعداد الإصابة بـ كورونا في زيادة بصفة يومية.

وشدد محمد عبدالفتاح على تلقي اللقاح، ووصوله لأكبر قدر من المواطنين، من أجل التصدي لفيروس كورونا بصفة عامة، والموجة الرابعة بصفة خاصة، داعياً المواطنين للتوجه إلى مراكز التطعيم.