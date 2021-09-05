أخصائية نفسية: التربح عن طريق الإنترنت للشباب أصبح غاية

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قالت هبة الطماوي، أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري وتعديل السلوك، إن التربح عن طريق الإنترنت للشباب أصبح غاية وبأي طريقة بعيدا عن الأسلوب أو الطريقة التي يتبعها للتربح من على الإنترنت والسوشيال ميديا بعيدا عن الدراسة واتباع أسلوب علمي أو وظيفة محترمة للتربح منها للعيش وبدأ حياة سعيدة وزواج وتكوين أسرة والتي تُعد «كارثة» حقيقية في إهدار قيمة التعليم.

وأضافت «الطماوي»، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إهدار قيمة التعليم من أجل التربح بأي وسيلة تعتبر كارثة الكوارث؛ خاصة وأن وسيلة التربح هذه غير مضمونة على الإطلاق وليس لها أي كرير عند التقدم للزواج وتكوين أسرة، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يتربح بجانب الوظيفة من خلال الإنترنت بنشر فيديوهات ترفيهية وليس أن يكون العمل الأساسي له والوظيفة الرسمية في حياته.

وتابعت: «الإهمال التام للدراسة عمل غير صحيح على الإطلاق حتى لو كان البديل له الأموال الكثيرة عن طريق السوشيال ميديا والإنترنت»، حيث أنه لا يجوز التربح من العمل على الإنترنت وإهمال المكانة الاجتماعية «الكرير» له؛ مما يظلم أسرته وأولاده والمحيطين به قبل أن يظلم نفسه ومستقبله العلمي والوظيفي.