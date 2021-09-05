أخبار عاجلة

الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

السودان تحتجز شحنة أسلحة قادمة من إثيوبيا

Print
السودان تحتجز شحنة أسلحة قادمة من إثيوبيا السودان تحتجز شحنة أسلحة قادمة من إثيوبيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتجزت سلطات جمارك مطار الخرطوم «شحنة أسلحة»، وصلت السبت من إثيوبيا، عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، يجري التحري حولها لمعرفة التفاصيل.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، عن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، قولها إنها أبلغت السلطات السودانية المعنية، بمعلومات تفيد أن شحنة أسلحة قادمة من أديس أبابا عبر الخطوط الإثيوبية في طريقها للسودان، وبموعد هبوطها في مطار الخرطوم، وعلى الفور تم حجزها من قبل سلطات الجمارك، وأن التحري يجري بواسطة نيابة التفكيك.

وذكرت اللجنة أن الأسلحة وصلت إثيوبيا قادمة من العاصمة الروسية موسكو في مايو 2019، واحتجزتها السلطات الإثيوبية هناك طوال العامين الماضيين، ودون سابق إنذار سمحت أديس أبابا بشحنها للخرطوم على طائرة ركاب مدنية.

وتتكون الشحنة من 72 صندوقا، تحوي أسلحة ومناظير رؤية ليلية، تدور الشكوك حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة، وإعاقة التحول الديموقراطي، والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنية.

وأكد عضو اللجنة وجدي صالح، في تصريحات صحفية، الأحد، صحة المعلومات الواردة بشأن تلك الأسلحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام

الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام

«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882

«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882

«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957

«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957

طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة

طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة