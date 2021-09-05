السودان تحتجز شحنة أسلحة قادمة من إثيوبيا

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احتجزت سلطات جمارك مطار الخرطوم «شحنة أسلحة»، وصلت السبت من إثيوبيا، عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، يجري التحري حولها لمعرفة التفاصيل.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، عن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، قولها إنها أبلغت السلطات السودانية المعنية، بمعلومات تفيد أن شحنة أسلحة قادمة من أديس أبابا عبر الخطوط الإثيوبية في طريقها للسودان، وبموعد هبوطها في مطار الخرطوم، وعلى الفور تم حجزها من قبل سلطات الجمارك، وأن التحري يجري بواسطة نيابة التفكيك.

وذكرت اللجنة أن الأسلحة وصلت إثيوبيا قادمة من العاصمة الروسية موسكو في مايو 2019، واحتجزتها السلطات الإثيوبية هناك طوال العامين الماضيين، ودون سابق إنذار سمحت أديس أبابا بشحنها للخرطوم على طائرة ركاب مدنية.

وتتكون الشحنة من 72 صندوقا، تحوي أسلحة ومناظير رؤية ليلية، تدور الشكوك حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة، وإعاقة التحول الديموقراطي، والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنية.

وأكد عضو اللجنة وجدي صالح، في تصريحات صحفية، الأحد، صحة المعلومات الواردة بشأن تلك الأسلحة.