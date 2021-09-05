ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف.. النصر والفيصلي يتعادلان

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إنتهى لقاء فريق النصر الأول لكرة القدم، بضيفه الفيصلي بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب "مرسول بارك" ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف.

افتتح المغربي عبد الرازاق حمدالله التسجيل مبكراً بعد 4 دقائق من انطلاقة المباراة من تسدية خارج حدود منطقة الجزاء، قبل أن يدرك البرتغالي جاليرمي التعادل لفريقه الفيصلي عند الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ومع انطلاقة الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البرازيلي تاليسكا ،وسددها اللاعب نفسه بنجاح مسجلاً الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة47 ، وعاد الحكم ليحتسب ركلة جزاء ثانية لصالح الفيصلي أدرك منها صالح آل عباس هدف التعادل عند الدقيقة 75 .

