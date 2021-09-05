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يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الأفريقية خدمة متابعة لقاء مصر والجابون في إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات القارة السمراء المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويتواجد سمير كمونة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، رفقة حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق في «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز.

ويقوم الثلاثي بتحليل مواجهة مصر والجابون بالتناول الرقمي واستعراض احصائيات الفراعنة في المواجهات الأخيرة تحت قيادة المدرب حسام البدري.