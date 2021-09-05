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بث مباشر .. الاستديو التحليلي لمباراة والجابون

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بث مباشر .. الاستديو التحليلي لمباراة مصر والجابون بث مباشر .. الاستديو التحليلي لمباراة والجابون

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يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الأفريقية خدمة متابعة لقاء والجابون في إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات القارة السمراء المؤهلة إلى 2022.

ويتواجد سمير كمونة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، رفقة حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي السابق في « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز.

ويقوم الثلاثي بتحليل مواجهة مصر والجابون بالتناول الرقمي واستعراض احصائيات الفراعنة في المواجهات الأخيرة تحت قيادة المدرب حسام البدري.

المصرى اليوم

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